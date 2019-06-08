Посольство России поддерживает формирование коалиции и создание правительства в Молдове и призывает не допустить дестабилизации в стране

Об этом говорится на официальной странице дипломатической миссии в соцсети.

– Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами, – отмечается в послании посольства России в Молдове.