Посольство России поддерживает формирование коалиции и создание правительства в Молдове и призывает не допустить дестабилизации в стране

Посольство России поддерживает формирование коалиции и создание правительства в Молдове и призывает не допустить дестабилизации в стране

Об этом говорится на официальной странице дипломатической миссии в соцсети. 

– Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами, – отмечается в послании посольства России в Молдове. 

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