Посольство России: Необходим компромисс в рамках закона с обеспечением беспристрастности и независимости системы правосудия

Посольство России: Необходим компромисс в рамках закона с обеспечением беспристрастности и независимости системы правосудия

Посольство РФ в РМ выступило с комментарием по поводу сложившейся в нашей стране ситуации. 

– Посольство Российской Федерации призывает все политические силы Республики Молдова к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране. Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности системы правосудия в духе общепринятых демократических норм, – говорится в комментарии. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md