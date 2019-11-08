Посольство России: Необходим компромисс в рамках закона с обеспечением беспристрастности и независимости системы правосудия

Посольство РФ в РМ выступило с комментарием по поводу сложившейся в нашей стране ситуации.

– Посольство Российской Федерации призывает все политические силы Республики Молдова к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране. Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности системы правосудия в духе общепринятых демократических норм, – говорится в комментарии.