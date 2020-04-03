Посольство РФ: Россия продолжит помогать молдавскому народу!

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Посольство Российской Федерации в Республике Молдова выступило с реакцией на недавние заявления некоторых молдавских политиков, «стремящихся выставить гуманитарную помощь Российской Федерации по борьбе с коронавирусной пандемией как «геополитическую борьбу за установление российского влияния».

Как отмечается в тексте заявления дипломатической миссии, Российская Федерация и Республика Молдова демонстрируют высокий уровень взаимодействия и обоюдного понимания в рамках борьбы с новой угрозой. Ориентируясь на безусловный приоритет – сохранение жизни и здоровья людей, российское и молдавское руководство прикладывают всесторонние усилия для борьбы с глобальной инфекцией и ликвидации ее последствий.

– На этом фоне упомянутые заявления выглядят откровенно нелепо. Судя по всему, депутаты некоторых политформирований, зациклившись на собственных рейтингах, не хотят видеть, кто реально помогает Кишиневу. Демагогия и борьба за голоса избирателей – не лучший выбор, который можно сделать в условиях общемирового противостояния опасной болезни, – говорится в документе.

Вместе с тем, представители посольства РФ в РМ отмечают, что отрадно, что в Молдове осознают искренний и бескорыстный характер российской помощи.

– В тяжелых эпидемиологических и экономических условиях Россия продолжит помогать молдавскому народу, с которым мы связаны многовековыми духовными, ментальными и семейными узами. Призываем прекратить политизировать тему коронавируса, сплотиться и направить все усилия на совместное противодействие этой чуме XXI века, – заключается в послании.

Напомним, ранее депутат “АКУМ”, вице-председатель платформы “Достоинство и правда” Игорь Мунтяну позволил себе заявить, что “Россия и Китай используют гуманитарную помощь, направляемую в поддержку борьбы с распространением коронавируса, для накопления политического капитала”.

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