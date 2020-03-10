Посольство Молдовы во Франции прерывает свою деятельность

Посольство Молдовы во Франции прерывает свою деятельность

Министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение о приостановлении с 10 по 24 марта оказания консульских услуг в посольстве Республики Молдова во Франции.

– Принимая во внимание увеличение числа заражений Covid-19 на территории Франции и учитывая рекомендации молдавских и французских властей, МИДЕИ приняло решение приостановить деятельность посольства Республики Молдова в Париже. Этот период может быть продлён в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и рекомендаций соответствующих органов, – говорится в пресс-релизе ведомства.

В то же время, пишет moldpres.md, консульский отдел продолжит работать в экстренном режиме только для самых неотложных ситуаций по предварительной записи по номеру телефона: + 33 6 23 12 76 05. Работа консульского отдела возможна в следующих ситуациях:

  • выдача проездного документа для срочного отъезда в Республику Молдова (документальное обоснование);
  • несчастный случай, смерть;
  • стихийные бедствия.
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