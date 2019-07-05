Посольство Молдовы в России создало рабочую группу по изучению предложений для улучшения консульских услуг

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации сообщило о создании рабочей группы при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ, ответственной за изучение и систематизацию предложений для улучшения консульских услуг.
Предложения могут быть представлены до 10 июля 2019 года следующими способами:
- заполнив онлайн-анкету: http://tiny/cc/consular;
- отправив сообщения на электронную почту: servicii.consulare@mfa.gov.md;
- или позвонив по номерам: 0 80 090990 или из-за рубежа + 373 22 788 722.
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