Посольство Молдовы в России создало рабочую группу по изучению предложений для улучшения консульских услуг

Посольство Молдовы в России создало рабочую группу по изучению предложений для улучшения консульских услуг

Посольство Республики Молдова в Российской Федерации сообщило о создании рабочей группы при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ, ответственной за изучение и систематизацию предложений для улучшения консульских услуг.

Предложения могут быть представлены до 10 июля 2019 года следующими способами:

  • заполнив онлайн-анкету: http://tiny/cc/consular;
  • отправив сообщения на электронную почту: servicii.consulare@mfa.gov.md;
  • или позвонив по номерам: 0 80 090990 или из-за рубежа + 373 22 788 722.
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