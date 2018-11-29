Посольство Китая в Молдове поможет фонду первой леди вернуть слух 10 молдавским детям (ФОТО)

Посольство Китая в Молдове поможет фонду первой леди вернуть слух 10 молдавским детям (ФОТО)

Первая леди страны Галина Додон провела встречу с послом Китая в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между дипломатической миссией и Благотворительным фондом “Din suflet”, который патронирует первая леди.

В частности, китайская сторона выразила желание помочь фонду в части реализации программы “Спасем детей из мира тишины”, которая предусматривает закупку кохлеарных имплантатов для детей с нарушениями слуха. В прошлом году десять детей уже получили такие имплантаты, а недавно фонд приступил к кампании по сбору средств для осуществления второго этапа, рассчитанного на следующие десять детей, которым нужны имплантаты.

Напомним, что посольство Китайской Народной Республики и ранее помогало фонду “Din suflet” в реализации проекта “Спасем детей из мира тишины”.

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