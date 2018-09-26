Посольство Франции в Молдове переезжает в новое здание (ФОТО)

Посольство Франции в Молдове переезжает в новое здание (ФОТО)

Диппредставительство Франции в нашей стране, здание которой было “зажато” с двух сторон скандальной стройкой, наконец определилось со своим новым “домом” в Кишиневе.

Так, с 27 сентября посольство будет располагаться в здании по адресу улица Букурешть, 106, неподалеку от Больницы скорой медицинской помощи.

Сообщение о переезде появилось на странице дипломатического ведомства в Facebook. В нем говорится также, что номер телефона посольства Франции остается неизменным: + 373 22 200 400.

Снимки нового здания разместил на своей странице в соцсети глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефаницэ.

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