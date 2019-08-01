Виктор Сорочан обсудил с вице-премьером Беларуси проведение Фестиваля молдавского вина в Минске

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Посол Республики Молдова в Беларуси Виктор Сорочан провёл сегодня, 1 августа, встречу с вице-премьером правительства Беларуси Владимиром Дворником. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, требующих решения на уровне руководства страны.

Посол и премьер-министр обсудили ряд важных вопросов, среди которых проведение третьего Фестиваля молдавского вина в Минске и внедрение совместных инвестиционных проектов в области виноградарства и виноделия.

– Обсудили обеспечение доступа к медицинским услугам граждан Молдовы, проживающих в Беларуси, а также продление срока регистрации наших граждан, прибывших в Беларусь. Конструктивный разговор, уверен, будет способствовать решению вопросов, – сообщил посол на своей странице в социальной сети.