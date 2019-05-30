Посол России встретился с директорами русскоязычных школ в Молдове

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Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов провел встречу с делегацией директоров кишиневских школ с обучением на русском языке во главе с председателем Ассоциации доуниверситетских учебных заведений с обучением на русском языке Таисией Аникьевой. Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии.

Как отмечает источник, в ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущему состоянию дел в русскоязычных школах, в ходе которого были отмечены возможности интенсификации молдо-российского гуманитарного сотрудничества. Посол России отметил важную роль руководителей учебных заведений в сохранении любви к русскому языку и культуре у подрастающего поколения.

В завершение встречи стороны договорились поддерживать рабочие контакты.