Посол России встретился с директорами русскоязычных школ в Молдове

Посол России встретился с директорами русскоязычных школ в Молдове

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов провел встречу с делегацией директоров кишиневских школ с обучением на русском языке во главе с председателем Ассоциации доуниверситетских учебных заведений с обучением на русском языке Таисией Аникьевой. Об этом сообщает пресс-служба дипломатической миссии. 

Как отмечает источник, в ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по текущему состоянию дел в русскоязычных школах, в ходе которого были отмечены возможности интенсификации молдо-российского гуманитарного сотрудничества. Посол России отметил важную роль руководителей учебных заведений в сохранении любви к русскому языку и культуре у подрастающего поколения.

В завершение встречи стороны договорились поддерживать рабочие контакты.

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