Посол России поздравил жителей Молдовы с наступающей Пасхой

Сердечно поздравляю вас с приближающимся светлым Воскресением Христовым!

Вдохновляя на добрые дела, праздник Пасхи обращает к истокам наших культурно-исторических традиций, которые на протяжении веков служили единению людей, помогая преодолеть невзгоды и испытания. Воскресение Христово издревле олицетворяло непреходящие ценности добра, справедливости и человеколюбия, а также стремление творить благие дела и помогать ближнему.

В эти трепетные мгновения мы ждем схождения Благодатного огня, который озарит светом и теплом наши сердца, одаряя души надеждой на спасение и вечную жизнь. Пусть пасхальный свет принесет вам мира, счастья, добра и душевной гармонии!

Paște fericit!