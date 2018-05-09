Посол России поздравил жителей Молдовы с Днем Победы

Фарит Мухаметшин обратился с праздничным посланием к ветеранам, а также ко всем живущим в нашей стране гражданам.

Ниже публикуем текст послания без сокращений.

Дорогие ветераны, уважаемые соотечественники!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Победы!

Великая Отечественная война вписана в историю XX века как эпоха героического подвига и отваги, светлой веры в Победу, сплотившими народы в борьбе за свободу Родины. Граждан России, Молдавии и других бывших советских республик объединяет уважение к поколению победителей, плечом к плечу боровшихся с нацизмом, ковавших Великую Победу. Наши отцы, деды, прадеды, превозмогая боль, лишения и утраты, сумели сокрушить «коричневую чуму», перед которой отступили многие страны. Они показали пример истинного благородства, величия человеческого духа и подлинного патриотизма.

Пламя войны не обошло стороной никого, коснулось всех советских граждан. Хочу привести слова Президента Российской Федерации В.В.Путина: «Творцами этой Великой Победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики. Старики и дети. Люди разных национальностей, профессий».

Мы обязаны не допустить возрождения идеологии «исключительности» и «национального превосходства». Бережное сохранение памяти о героизме военных лет – наш общий долг во имя исторической правды и перед мирным будущим человечества. 9-го мая мы возложим цветы на мемориалах и братских могилах,

в едином строю «Бессмертного полка» пройдем с портретами творцов Великой Победы, склонив головы в память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

С праздником Вас, дорогие ветераны! Вы – главные герои этого священного торжества. Ваш подвиг предопределил мирную и достойную жизнь грядущим поколениям. От всей души желаю Вам и Вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!