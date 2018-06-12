Посол России: Мы высоко ценим доброе отношение молдавского народа

Посол России: Мы высоко ценим доброе отношение молдавского народа

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин обратился с поздравительным посланием по случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России. 

Ниже приводим текст поздравления без сокращений.

Уважаемые граждане России, дорогие соотечественники!

Примите сердечные поздравления с Днём России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей Родины, знаменующая не только провозглашение суверенитета, но и весь тысячелетний исторический путь российского государства. День России символизирует единство нашей многонациональной страны и всего русского мира. Вместе с Российской Федерацией его празднуют все, кому дорога российская земля. В этот знаменательный день каждый из нас чувствует себя частью великой державы.

Мы высоко ценим доброе отношение молдавского народа. Нас связывают крепкие вековые узы дружбы. Убеждён, что общее историческое наследие, культурная и духовная близость – надёжный фундамент для дальнейшего развития российского-молдавского межгосударственного диалога в политической, экономической и гуманитарной областях. Уверен в важности укрепления взаимовыгодного сотрудничества России и Молдовы на благо граждан двух стран, в интересах мира и стабильности в регионе.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!

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