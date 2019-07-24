Посол Молдовы в РФ и депутат ПСРМ обсудили организацию в Москве приема молдавских граждан (ФОТО)

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Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца и депутат Парламента РМ от Партии социалистов Георгий Пара, избранный по одномандатному округу №49, в том числе жителями Молдовы, находящимися на территории России, провели встречу в посольстве нашей страны в Москве.

Стороны обсудили деятельность молдавского посольства в России, а также Парламента РМ. Отдельной темой беседы стала организация приема молдавских граждан, находящихся на территории РФ, по их личным вопросам.