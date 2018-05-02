Посол Молдовы в Беларуси обсудил с вице-премьером этой страны подготовку к заседанию межправкомиссии

Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан провел сегодня рабочую встречу с вице-премьером правительства этой страны Михаилом Русый.

В контексте визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Молдову стороны обсудили ряд вопросов по подготовке к заседанию межправкомиссии, которое должно состояться в июне текущего года.

– В частности, говорили о либерализации автомобильных перевозок, организации авиарейса, закупке лекарств и создании совместного производства в Молдове, организации торгового дома в Минске, выделении бюджетных мест в вузах Беларуси, строительстве молочно-товарной фермы в Молдове, строительстве и ремонте автомобильных дорог в Молдове, – рассказал Сорочан.

Он также отметил, что между Беларусью и Молдовой есть полное взаимопонимание и поддержка, и это – самое главное.