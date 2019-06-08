Посол ЕС прокомментировал текущую политическую ситуацию в Молдове

Посол ЕС прокомментировал текущую политическую ситуацию в Молдове

Питер Михалко выступил на своей странице в соцсети с комментарием по поводу последних событий в нашей стране. 

– Политические партии в молдавском парламенте продолжают искать выходы из политической блокады. Избранные демократическим путём представители должны принять решение о дальнейшем политическом процессе. Европейский союз хочет продолжать поддерживать тесные отношения с Республикой Молдова и внедрение Соглашения об ассоциации в интересах молдавских граждан, – высказался посол в Facebook.

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