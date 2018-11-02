Посол ЕС признал: Власти РМ не желают расследовать “кражу века”

Европейский союз не видит конкретных действий молдавских властей в отношении расследования «кражи века». Так, в эфире одного из частных телеканалов, посол ЕС в Молдове Петер Михалко дал понять, что у партий власти, руководящих в Молдове, нет никакого желания расследовать кражу миллиарда, возвращать украденные деньги и наказывать виновных.

– Международные партнеры ждут, чтобы услышать о возврате миллиарда, так же как этого ждут и граждане Республики Молдова, потому что это были их деньги. Стране был нанесен огромный ущерб, поэтому все ожидают, что виновные будут наказаны и отправлены за решетку, – заявил Петер Михалко, пишет a-tv.md.

В данной связи, европейский дипломат достаточно открыто назвал тех, кто должен заниматься расследованием этого громкого преступления, произошедшего почти 4 года назад, когда из трех молдавских банков был выведен миллиард.

– Это находится в руках властей, занимающихся расследованием этого дела. Генеральная прокуратура, агентство по возвращению украденных денег ответственны за рассмотрение дел, которые находятся в процессе. Есть подозрения, что у властей нет никакого желания, чтобы расследовать кражу миллиарда, возвращать деньги и наказывать виновных. Парламент просил и просит Прокуратуру представить доклад. То же самое происходит и с судебной системой, заседания постоянно отменяются. Есть же люди, которые играли ключевую роль в этом деле, – отметил он.

Подводя итог, Михалко намекнул, что настоящее расследование «кражи века» должно начаться именно с Оргеева и с его градоначальника Илана Шора.

– Все хотят знать, где эти деньги, каким путем их можно вернуть. Конечно же, путем расследований, не знаю, начинается ли этот путь с Оргеева, но путем расследований, – добавил он.