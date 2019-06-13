Посол ЕС подтвердил признание Евросоюзом новой власти в Молдове

0

Глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко подтвердил факт признания Евросоюзом новой власти в Молдове. Заявление было сделано чиновником для прессы перед встречей с новым главой главой МИДЕИ.

– Я здесь, чтобы встретиться с господином Нику Попеску, который был назначен министром иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Майи Санду, – сказал дипломат.

Напомним, Европейский союз одним из первых признал новое правительство и объявил, что готов сотрудничать с кабинетом министров Майи Санду. Данное официальное заявление было сделано Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и Европейским комиссаром по политике расширения и соседства Йоханнесом Ханом.