Посол ЕС не хочет, чтобы на полках молдавских магазинов были отечественные товары

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Европейский союз удивлен, что в парламентскую повестку возвращаются законопроекты, не соответствующие обязательствам перед ВТО и соглашению о зоне свободной торговли (DCFTA), в частности, поправки к Закону о внутренней торговле, предусматривающие более широкую поддержку отечественным производителям. Об этом заявил глава Делегации ЕС в РМ Петер Михалко четверг на заседании Платформы гражданского общества ЕС-РМ. Он напомнил, что Евросоюз является наиболее важным торговым партнером Молдовы, а “80% инвестиций приходят в РМ из ЕС”, передает infotag.md.

– Очень важно, чтобы реформы, связанные с развитием зоны свободной торговли продолжились и далее, для улучшения делового климата. Нужно понять, откуда исходят вызовы для наших взаимоотношений, будь они политического, административного или социального характера. У нас сохраняется амбициозная повестка, и мы ожидаем конкретных действий и ощутимых результатов в сотрудничестве с РМ, – сказал дипломат.

Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что правительство вернуло в парламент Закон о внутренней торговле, который предусматривает, что 50% товаров на полках молдавских магазинов должно быть отечественного производства. Глава государства также рассказал, что ранее этот проект, “в интересах иностранных корпораций”, отозвало правительство Майи Санду.