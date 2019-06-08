Послы России и ЕС, а также представитель США весь день находились вместе с депутатами в парламенте

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Олег Васнецов, глава Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко и временный поверенный в делах Соединённых Штатов Мартин Макдауэлл весь день находились на заседании парламента вместе с депутатами ПСРМ и “АКУМ”.

По завершении заседания спикер парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, а также министр внутренних дел Андрей Нэстасе поблагодарили дипломатов за поддержку в течение сегодняшнего дня.

– Надо отметить, что они не успели выпить даже чашку кофе, простояв в темноте практически весь день, – отметил на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Гайк Вартанян.