Послы России и ЕС, а также представитель США весь день находились вместе с депутатами в парламенте

Послы России и ЕС, а также представитель США весь день находились вместе с депутатами в парламенте

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Олег Васнецов, глава Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко и временный поверенный в делах Соединённых Штатов Мартин Макдауэлл весь день находились на заседании парламента вместе с депутатами ПСРМ и “АКУМ”. 

По завершении заседания спикер парламента Зинаида Гречаный, премьер-министр Майя Санду, а также министр внутренних дел Андрей Нэстасе поблагодарили дипломатов за поддержку в течение сегодняшнего дня.

Надо отметить, что они не успели выпить даже чашку кофе, простояв в темноте практически весь день, – отметил на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Гайк Вартанян. 

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