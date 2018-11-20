Последствия выпавшего снега в Кишиневе: 62 ДТП, 7 пострадавших, 8 человек с переломами

Последствия выпавшего снега в Кишиневе: 62 ДТП, 7 пострадавших, 8 человек с переломами

Ситуация в Кишиневе после выпавшего накануне снега продолжает оставаться сложной. Об этом в рамках пресс-конференции рассказали советники ПСРМ. 

В частности, по словам Динария Кожокару, за минувшие сутки в Кишиневе произошло 62 ДТП. 7 человек получили травмы различной степени тяжести. В аналогичный период прошлого года произошло 12 ДТП без раненых или травмированных.

В то же время только вчера в “скорую” поступило 26 звонков от граждан с улицы. В результате у 8 человек переломы, у остальных – травмы различной степени тяжести, рассказал Кожокару.  В аналогичный период прошлого года травмированных людей не было.

Социалисты потребовали от примэрии в кратчайшие сроки принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения как общественного, так и частного транспорта, а также безопасность пешеходов.

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