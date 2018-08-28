Последствия стрельбы в Бендерах: отстранен полицейский, чья жена применила оружие (ВИДЕО)

Нашумевший инцидент произошел ранее в Приднестровье: жительница Бендер получила пулевое ранение из пневматического оружия за то, что ее компания шумела во дворе.

Позже пострадавшая рассказала о том, что стреляла супруга начальника Бендерской патрульно-постовой службы, пишет novostipmr.com.

Сейчас же свидетели, в том числе и присутствовавшие на месте инцидента, постоянно меняют показания, а кто действительно стрелял, остается неизвестным до сих пор. Вместе с тем, уже была инициирована служебная проверка, фигурантов проверяют на полиграфе («детекторе лжи»).

– Руководством МВД была инициирована служебная проверка. В ее рамках должностное лицо органов внутренних дел (от УВД Бендер), чья супруга могла быть причастна к совершению данных противоправных действий, отстранено от выполнения должностных обязанностей на этот срок, – рассказал в интервью Первому Приднестровскому телеканалу начальник Управления собственной безопасности МВД Владимир Вакарчук.

Результаты теста на полиграфе озвучат вместе с результатами проверки в целом. Она, по словам сотрудников МВД, должна завершиться в течение месяца.