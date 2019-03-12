Последствия штормового ветра устраняют в Приднестровье (ФОТО)

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За минувшие сутки штормовой ветер принёс массу негативных последствий. Повреждение электрических опор стало причиной сбоя в снабжении электричеством в Каменском, Григориопольском, Дубоссарском и Рыбницком районах. Все ремонтные работы были произведены в короткие сроки, пострадавших нет.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в регионе зарегистрировано 14 выездов группы аварийно-спасательного подразделения. В Тирасполе спасатели ликвидировали последствия 5 происшествий, связанных с поваленными деревьями и расчисткой проезжей части дорог.

В Бендерах в течение часа провели восстановительные работы металлических конструкций на крышах 3-х домов. В Днестровске спасатели прибыли на расчистку крыши летнего кафе, на которое рухнуло дерево.

В Слободзее специалисты отремонтировали здание госадминистрации, с которого ветер сорвал 3 листа жести. В Рыбнице спасатели восстановили шифер на крыше школы, а также обшивку балкона в многоквартирном доме.