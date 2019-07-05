Последствия разгула стихии – в поле зрения депутатов парламентского большинства (ВИДЕО)

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Депутаты молдавского парламента лично побывали в населенных пунктах, наиболее пострадавших в минувшие дни от стихии, и на месте увидели, как обстоит ситуация. В ближайшее время комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности предстоит заслушать главу профильного министерства, после чего к этому вопросу обратятся и на самом заседании парламента. Об этом глава данной комиссии, социалист Раду Мудряк заявил в рамках сегодняшнего заседания законодательного органа, отвечая депутату ДПМ Николаю Чубуку, потребовавшему заслушать министра.

– Господин Чубук, вы как будто пришли из области культуры, а не сельского хозяйства. Во-первых, мы решили провести слушания на уровне комиссии. На прошлом заседании вы сами сказали, что нужно 30 дней, чтобы оценить ущерб. Мы были в территориях, мы знаем, какова ситуация – она, действительно, катастрофическая. Мы проведем слушания на уровне комиссии, после чего выступим с соответствующими предложениями на заседании парламента, – сказал Мудряк.

Вместе с тем, он отметил, что предстоит разобраться и с противоградовыми установками, которые, несмотря на существенное финансирование из госбюджета, не справились со стихией.