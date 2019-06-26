Последствия непогоды: в Вулканештах сильный ветер повалил дерево и оборвал провода

0

Непогода в Вулканештах оставила часть жителей города без электричества. Там прошёл сильный дождь, который нанёс ущерб дорожному покрытию и некоторым домовладениям.

Порывистый ветер повалил старое дерево по улице Кагульской, которое оборвало линии электропередач и свалило столб, сообщает gagauzinfo.md. Потоки воды подтопили гаражи и нижние этажи в некоторых частных домах.

Специалисты убрали упавшие дерево и столб, а также собрали электропровода, пишет источник. В свою очередь, ремонтные бригады восстанавливают подачу электроэнергии.