Последствия непогоды: в Кагуле на залитой водой дороге застряли грузовик и микроавтобус (ВИДЕО)

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Из-за сильных дождей затопленными оказались многие улицы села Слобозия Маре Кагульского района. Из-за сегодняшнего ливня автомобили не могут проехать и буквально плавают по дорогам.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу, спасателям пришлось вызволять из водного плена сначала микроавтобус, а затем и грузовик. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на сегодня “жёлтый код”: прогнозируются кратковременные дожди. Кроме того, во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.