Последствия непогоды: сильный ветер нанёс ущерб ряду населённых пунктов страны

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По данным Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, из-за сильного ветра, зарегистрированного в Молдове за последние сутки, помощь спасателей понадобилась в нескольких ситуациях.

Так, в селе Заикана Криулянского района ветер повредил крыши десятков домов и снёс около 111 листов шифера и 42 кв. м металлочерепицы. Также была повреждена крыша склада в Оргееве, где ветром снесло около 160 м металлочерепицы. В столице с крыши пятиэтажного дома на Московском проспекте 7/3 ветер снёс два металлических листа, которые повредили припаркованную поблизости машину.

Согласно данным ГИЧС, полученным от поставщиков электроэнергии, в связи с усилением ветра 10 марта 23 населённых пункта в 8 районах остались частично обесточенными. Уже утром 11 марта все населённые пункты были подключены к электричеству.

Для установки ущерба, нанесённого стихией, на местах работают районные комиссии по чрезвычайным ситуациям.