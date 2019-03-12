Последствия непогоды: шквальный ветер повредил крыши десятков домов в нескольких районах страны

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Ввиду сильных порывов ветра вчера было зарегистрировано 175 опасных ситуаций. Более 1 500 квадратных метров кровли на зданиях в ряде районов Молдовы были сорваны или повреждены.

Как сообщила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, были сорваны 70 листов шифера на крышах 7 жилых домов в селе Кобуска Веке Новоаненского района и крыше гимназии того же населённого пункта. В селе Мындрешть Теленештского района ветром повреждена крыша школы, сорвано более 1 000 квадратных метров шифера. Также пострадали кровли учебных заведений в сёлах Ларга и Дрепкэуць Бричанского района, а с крыши детского сада в селе Котюжень ветер сорвал около 300 квадратных метров металлочерепицы, передаёт moldpres.md.

Из-за плохих погодных условий пострадали Сынджерейский, Сорокский, Оргеевский, Дондюшенский, Криулянский, Единецкий, Окницкий районы и Бельцы. Кроме того, сильный ветер усилил площади возгорания растительности. Территориальные комиссии по ЧС должны оценить причинённый материальный ущерб.

За последние 24 часа в стране произошло 97 возгораний растительности, в результате чего пострадали 338 гектаров земли. Большинство вспышек отмечалось в Яловенском, Страшенском, Леовском, Кагульском, Новоаненском районах и Гагаузии.