Последствия непогоды: обильные осадки нанесли ущерб населённым пунктам Приднестровья (ФОТО)

Последствия непогоды: обильные осадки нанесли ущерб населённым пунктам Приднестровья (ФОТО)

Непогода стала причиной опасных ситуаций в разных населённых пунктах Приднестровья. За минувшие выходные в дежурную часть спасательной службы от граждан поступило 13 сообщений с просьбами о помощи.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 7 июня оказалось затопленным подвальное помещение стадиона в Бендерах. Вода покрывала площадь 100 кв. м. С помощью специальной техники спасатели откачали около двухсот кубометров воды.

На следующий день за помощью обратился водитель Toyota. В черте Тирасполя он частично съехал с дамбы. Машина сильно накренилась. Выбраться мужчине помогли спасатели.

За несколько дней обильных осадков вода подмыла корни, а ветер поломал ветки многих деревьев. 9 июня в селе Протягайловка дерево рухнуло на проезжую часть. В селе Парканы ствол дерева обрушился на крышу частного домовладения, повредив газовую трубу и электрические провода. В Слободзее сразу 3 дерева упали на проезжую часть дороги. Движение транспорта было парализовано, однако за короткий промежуток времени спасатели расчистили дорогу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md