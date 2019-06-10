Последствия непогоды: обильные осадки нанесли ущерб населённым пунктам Приднестровья (ФОТО)

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Непогода стала причиной опасных ситуаций в разных населённых пунктах Приднестровья. За минувшие выходные в дежурную часть спасательной службы от граждан поступило 13 сообщений с просьбами о помощи.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 7 июня оказалось затопленным подвальное помещение стадиона в Бендерах. Вода покрывала площадь 100 кв. м. С помощью специальной техники спасатели откачали около двухсот кубометров воды.

На следующий день за помощью обратился водитель Toyota. В черте Тирасполя он частично съехал с дамбы. Машина сильно накренилась. Выбраться мужчине помогли спасатели.

За несколько дней обильных осадков вода подмыла корни, а ветер поломал ветки многих деревьев. 9 июня в селе Протягайловка дерево рухнуло на проезжую часть. В селе Парканы ствол дерева обрушился на крышу частного домовладения, повредив газовую трубу и электрические провода. В Слободзее сразу 3 дерева упали на проезжую часть дороги. Движение транспорта было парализовано, однако за короткий промежуток времени спасатели расчистили дорогу.