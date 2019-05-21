Последствия ливней: спасатели помогали откачивать воду из жилых домов (ФОТО)

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Из-за обильных дождей, которые прошли по всей территории страны, спасателям пришлось откачивать воду во дворах многих частных домов. По данным ГИЧС, в течение последних 24 часов пожарные получили около 20 вызовов.

В основном люди жаловались на то, что дождь затопил сады и подвалы домашних хозяйств. Большинство запросов было зарегистрировано в Рышканском районе, где спасатели выкачали воду из 8 частных домовладений. Также вода попала в подвал детского сада села Зэикань Рышканского района.

Вмешательство спасателей также понадобилось в районах Окница, Сынжерей, Дрокия, Единец, Кэлэрашь, Резина и Унгень. Несколько гектаров сельскохозяйственных культур также пострадали от осадков.

В настоящее время эксперты работают над оценкой убытков, а спасатели продолжают работать над устранением последствий сильного дождя.