Последствия дождя в Каушанах: мощный поток воды затопил местный магазин и снёс с полок товар (ВИДЕО)

Сильный дождь нанёс значительный ущерб жителям села Украинка Каушанского района. Всего за час населённый пункт превратился в настоящую Венецию.

Как мы сообщали ранее, в результате проливного дождя в селе Украинка были затоплены поля, значительно пострадал урожай, а местные мосты оказались разрушенными. Стало известно, что это не все беды, который принёс жителям села сильный ливень. Так, мощный поток воды затопил местный магазин, часть продуктов не удалось спасти, пишет protv.md.

Владелица магазина попыталась вынести хотя бы часть продуктов, но было уже слишком поздно – большинство из них течением снесло с полок, а помещение заполнилось водой и грязью. По словам женщины, она понесла огромный ущерб.