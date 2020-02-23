Последняя неделя зимы начнется с дождей

0

Последняя неделя февраля и зимы в целом в Молдове начнется с дождей и пасмурной погоды, сообщает moldpres.md со ссылкой на Государственную гидрометеорологическую службу.

Как уточнили синоптики, в понедельник, 24 февраля, по всей стране ожидаются осадки разной интенсивности. Будет пасмурно, температура воздуха составит до +9 градусов днем и 0 – +5 градусов ночью.

Во вторник, 25 февраля, потеплеет, ожидается 11-13 градусов. Ночью в центре и на юге по-прежнему прогнозируется до минус 2 градусов, а в последующие дни будет выше 0.

Тенденция к потеплению продолжится, в середине недели ожидается до +15 градусов.

Этой зимой в Республике Молдова снег шел всего несколько дней, слабый, местами, и преимущественно на севере.