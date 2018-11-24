Последняя неделя осени будет на редкость холодной

Последняя осенняя неделя порадует жителей Молдовы как холодной и снежной, так и солнечной погодой.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в конце этой недели и начале следующей стоит ожидать переменную облачность, заморозки ночью и плюсовые температуры днём. До понедельника дневные температуры ожидаются в пределах от 0 до 7 °C, и до -6 °C ночью.

Во вторник, 27 ноября, на территории страны ожидается снегопад, местами дождь со снегом, а также значительное снижение температур. В последние дни ноября столбики термометра ночью опустятся до -14 °C, а днём ​​будут показывать до -7 °C. По традиции, холоднее всего будет на севере страны.

С метеорологической точки зрения начало зимнего сезона в Республике Молдова считается стабильным и характеризуется плавным сдвигом среднесуточной температуры воздуха с 0 °C в сторону уменьшения.