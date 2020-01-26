Последняя неделя января в Молдове будет по-весеннему теплой

Последняя неделя января в Молдове будет по-весеннему теплой

Последние дни января порадуют жителей Молдовы весенней погодой. Будет солнечно, без существенных осадков.

Как уточнили в Государственной гидрометеорологической службе, второй месяц зимы завершается температурными значениями в пределах 4-12 градусов выше нуля днем. Ночью температура опустится до 0 градусов, в основном сохраняя положительные показатели – до +5 градусов. В течение недели будет переменная облачность, преимущественно солнечно, но во вторник, 28 января, в центре и на юге страны возможны кратковременные осадки.

До 31 января остается в силе гидрологическое предупреждение об опасности, которую представляют ледовые образования на водоемах. Лед тонкий, выход на него опасен. Спасатели вновь призывают население, особенно родителей маленьких детей, а также любителей зимней рыбалки, быть бдительными вблизи водоемов.

 

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