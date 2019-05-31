“Последний звонок” прозвенел во всех школах страны

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Во всех школах страны сегодня отметили последний день учебного года. Учеников поблагодарили за усилия, приложенные в учёбе, и пожелали дальнейших успехов, упорства и уверенности в собственных силах.

По данным Министерства просвещения, культуры и исследований, в этом году количество выпускников лицейского образования составило 17 754, пишет moldpres.md. Вместе с 2 478 задолжниками прошлых сессий, их ждут на экзаменах на степень бакалавра. Тестирование пройдёт в период с 4 по 21 июня.