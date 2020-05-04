“Последний звонок” и выпускной-2020 будут отменены

“Последний звонок” и выпускной-2020 будут отменены

Пандемия коронавируса вынуждает руководство страны отказаться от проведения традиционных праздничных мероприятий по случаю завершения учебного года. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров. 

Он отметил, что в условиях сложившейся ситуации в этом году будет отменен традиционный “последний звонок”, а также выпускной для учащихся 12-х классов. Шаров выразил сожаление в связи с этим, однако отметил, что это необходимо ради безопасности детей.

– Мне очень жаль, что эта красивая традиция не будет соблюдена, но мы вынуждены отменить эти мероприятия, – сказал он. 

Шаров также подчеркнул, что решение по поводу проведения экзаменов на степень бакалавра будет объявлено 15 мая. Министерство подготовит несколько предложений по этому поводу и представит их премьеру, после чего будет принят и озвучен финальный вердикт.

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