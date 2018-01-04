Последний романтик. Две любви Александра Лазарева

3 января легендарному актеру Александру Лазареву исполнилось бы 80 лет.

Про таких, как Лазарев, говорят: баловень судьбы. Александр Сергеевич и сам никогда не отрицал того, что ему очень везло по жизни. Впрочем, первые воспоминания из детства, запечатлевшиеся в его памяти, счастливыми не назовешь. Ему было три года, когда началась война. Жил он тогда в Ленинграде. Несмотря на совсем юный возраст, Лазарев запомнил бомбежки, пожары, голод. Запомнили то, как в годы блокады родители зимой жгли библиотеку, которую собирали всю жизнь. Как жгли мебель и даже любимую скрипку, чтобы хоть как-то согреться.

Подыграла сама судьба

Но война закончилась, началась мирная жизнь. И в этой мирной жизни школьник Саша открыл для себя мир кино и театра. Он не мечтал стать актером, просто его завораживало то, насколько достоверно актеры умеют проживать чужие жизни. Он и сам после просмотра очередного фильма начинал жить жизнью того или иного героя. Перенимал его характер, привычки. Незадолго до окончания школы Лазарев понял, что хочет стать актером. Он без особого труда прошел первый тур экзаменов на актерский факультет Ленинградского театрального института. До второго тура надо было подождать пару месяцев. И в этот период ожидания Александр узнал, что в Ленинград приезжает отборочная комиссия Школы-студии МХАТ. Из сотен желающих комиссии предстояло отобрать всего двух человек. Решив, что терять нечего, Лазарев попробовал свои силы. Его взяли. Так он впервые оказался в Москве. Бурные студенческие годы остались в его памяти как одни из самых счастливых. За годы обучения Лазарев успел зарекомендовать себя среди однокурсников и педагогов как один из самых перспективных артистов курса.

После окончания Школы-студии МХАТ Лазарев решил вернуться в родной Ленинград. Там попытался попасть в труппы местных театров, но неизменно получал отказ. «Видимо, мое место все-таки в Москве», — решил для себя тогда Лазарев. И оказался прав. В столице Александр Сергеевич случайно встретил знакомую актрису, которая собиралась показать себя художественному руководителю Театра имени Маяковского. Знакомая попросила Лазарева помочь ей и подыграть в ходе прослушивания. В итоге в труппу в этот же день зачислили Александра Сергеевича, хотя Театр Маяковского он для себя даже не рассматривал. Ему, как и многим другим актерам классической школы, приверженцам системы Станиславского, этот театр казался слишком уж новаторским, экспериментальным, не очень понятным. Уже в первые месяцы работы Лазарев понял, что оказался заложником стереотипов. Он влюбился в Театр имени Маяковского на всю жизнь, став одним из его ведущих актеров.

Секрет счастливой семейной жизни

Вторая любовь всей жизни Александра Сергеевича также оказалась связана с Театром имени Маяковского. Почти одновременно с Лазаревым в труппу приняли актрису Светлану Немоляеву. Причем приняли так же случайно, как и Александра (она пришла подыграть подруге). Довольно скоро между Немоляевой и Лазаревым вспыхнул роман. Они пытались тщательно скрывать свои отношения, но в театре это практически невозможно. В итоге 27 марта 1960 года влюбленные сыграли свадьбу. Свадебное застолье было довольно скромным и практически безалкогольным, поскольку большей части гостей, как и самим молодоженам, вечером предстояло играть спектакль. Мало кто верил, что союз Лазарева и Немоляевой продержится больше года. Все-таки оба актеры, играют в одном театре, у обоих амбиции, характер. Однако, вопреки всему, этот брак оказался на всю жизнь.

«Наверное, если бы в какой-то момент мы оказались в разных весовых категориях в плане профессии, нам было бы очень сложно сохранить брак. Но мы всегда шли в ногу», — говорил Лазарев, когда его просили поделиться секретами счастливой семейной жизни. А еще он рассказывал, что ему всегда необычайно везло в профессии. «Я никогда не просил и не ждал ролей для себя. Все приходило словно само собой. Это и театра касается, и кино», — вспоминал актер. За свою жизнь Лазарев сыграл более 50 ролей в театре и почти 100 — в кино.