Последние в 2017 году Дни информирования ПСРМ проходят в эти дни по всей Молдове (ФОТО)

Депутаты и муниципальные советники Партии социалистов открыты для общения с каждым гражданином страны.

Председатель формирования Зинаида Гречаный пригласила всех жителей республики принять участие в заключительных в 2017 году Днях политического информирования, которые в течение 16 и 17 декабря ПСРМ проводит по всей республике. В эти же дни социалисты продолжат сбор подписей за переход к президентской форме правления в Республике Молдова.

– В последние недели уходящего года мы подводим итоги своей работы. Год был очень сложным. Тем не менее, Партия социалистов последовательно шла по намеченному пути, и нам многое удалось. Подробнее об основных достижениях ПСРМ в 2017 году гражданам страны 16 и 17 декабря расскажут депутаты парламента, советники всех уровней, активисты Партии и ее молодежного крыла – «Молодой гвардии». Сегодня они выходят на улицы городов и населенных пунктов, их можно будет встретить во дворах жилых домов, на рынках, площадях, в оживленных местах, где с ними можно будет побеседовать о ситуации в республике, в мире, а также в регионах, – рассказала Гречаный.

В эти дни представители ПСРМ распространяют также итоговый за 2017 год выпуск газеты «Социалисты».