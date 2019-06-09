Последние решения КС: что о них думают бывшие судьи

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Вчера, 8 июня, КС объявил неконституционными решения, принятые новым парламентским большинством, а также указы Президента Республики Молдова о назначении премьер-министра и назначении правительства. А уже сегодня, 9 июня, КС временно делегировал полномочия главы государства Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения даты досрочных выборов. ZdG попросил бывших судей КС прокомментировать недавние решения суда.

Мирча Юга, бывший судья КС в период 2001-2007 годов, сомневается в деятельности суда:

Есть ли у нас Конституционный суд? После последних объявленных решений мы видим, что у нас его нет, – сказал он.

В то же время Юга квалифицирует решения КС как неконституционные.

Виктор Пушкаш, судья в КС в 2001 – 2013 годах, озадачен ситуацией.

– Ничего из того, что было сделано, не является правильным. Я вообще не понимаю, что происходит, – отметил Пушкаш.

В то же время Николай Осмокеску, занимавший пост судьи в период с 1995 по 1998 годы, говорит, что 7 июня не было крайним сроком для формирования правительства, пишет point.md.