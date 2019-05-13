Последние новости о пропавшем парне: он автостопом доехал до Оргеева и сказал водителю, что направляется в Цыпово (ФОТО)

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Органы правопорядка продолжают поиски пропавшего три дня назад 17-летнего парня из села Костешты Яловенского района. Последний раз его видели в селе Суслены Оргеевского района, куда он добрался на попутке. Молодой человек сказал водителю, что направляется в монастырь Цыпово.

Напомним, что Артём Григорица, ученик 10-го класса лицея в Костештах, пропал в пятницу, 10 мая. Перед уходом он сказал родственникам, что направляется в Кишинёв, на празднование дня рождения его возлюбленной. После праздника он собирался навестить свою сестру, передаёт realitatea.md. Однако молодой человек не приехал к сестре и даже не побывал у своей девушки. Позже оказалось, что она и вовсе находится за границей.

Известно, что Артём был в Дондюшанах, у своего приятеля, с которым недавно познакомился по Интернету. У него он гостил до субботы, после чего на рейсовом микроавтобусе отправился в Кишинёв. Далее о его местонахождении ничего не было известно. Стоит отметить, что после исчезновения он отправлял сообщения с неоднозначным смыслом, с намёками на суицид. В воскресенье утром сестре пропавшей позвонил мужчина, который сообщил, что подвёз парня в село Суслены.

– Его подвезли до Суслен. Брат сказал водителю, что у него нет 20-и леев, чтобы расплатиться за поездку. У него должны были быть с собой деньги, которые ему дали, чтобы заплатить за курсы английского, однако он так и не сделал этого, – рассказала сестра парня.

После Суслен Артём пешком направился в монастырь Цыпово. По крайней мере, об этом он сказал водителю, который его подвёз. Однако монахи его так и не видели в монастыре. Родственники пропавшего продолжают его поиски.

Всех, кто узнал молодого человека с фотографий, просят звонить в службу 112 или сообщить об этом родственникам по номерам: 069 269 620 или 069 490 717.