Последнее видео с Филатом в кресле депутата: сегодня три года, как экс-премьера задержали

Филат ожидал, что на том заседании парламента тогдашний генеральный прокурор страны Корнелиу Гурин объявит о своей отставке – по словам экс-лидера ЛДПМ, именно такой сценарий накануне обсуждался в офисе ДПМ. Однако генпрокурор явился в парламент с другой целью – попросить депутатов проголосовать за снятие неприкосновенности с Филата на основании доноса, написанного Иланом Шором.

Большинством голосов Филат был лишен депутатской неприкосновенности. Перед этим он произнес свою последнюю речь с парламентской трибуны. Впоследствии он был задержан, а спустя год ареста приговорен к 9 годам лишения свободы по делу о краже в ВЕМ, пишет protv.md.