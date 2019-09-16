После жуткой аварии в Резине 18-летний парень скончался, ещё трое доставлены в реанимацию (ФОТО)

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Молодой человек скончался, а ещё трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево. Трагедия произошла минувшей ночью у въезда в город Резина.

По данным местной полиции, 18-летний парень, который скончался, находился в автомобиле марки Volkswagen с еще тремя молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года. Согласно предварительным выводам, авария случилась после того, как 21-летний водитель машины не справился с управлением на опасном повороте из-за высокой скорости.

– Автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате этого 18-летний парень скончался на месте, а водитель и двое пассажиров были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии, – сообщил представитель Инспектората полиции Резины.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП, передаёт deschide.md.

Напомним, что минувшей ночью произошла ещё одна серьёзная авария. Пять человек были доставлены в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево. ДТП произошло в Криулянском районе. По данным полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.