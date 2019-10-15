После жуткого ДТП в Унгенах скончалась девочка-подросток, ещё три человека доставлены в больницу (ФОТО)

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Девочка-подросток погибла в результате страшной аварии, произошедшей вчера, 14 октября, вблизи села Блиндешть Унгенского района.

По данным полиции, 21-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. После аварии скончалась 13-летняя девочка, ещё три человека были госпитализированы в районную больницу Унген.

Примечательно, что у водителя нет водительского удостоверения. Тест на алкоголь показал, что парень не употреблял накануне спиртные напитки, передаёт publika.md.

Все обстоятельства трагедии выясняются.