После заседания ВСБ у Канду земля горит под ногами, – Цырдя

После заседания ВСБ у Канду земля горит под ногами, – Цырдя

Богдан Цырдя о выводах после заседания Высшего совета безопасности. 

Авторский комментарий от первого лица.

Игорь Додон о краже миллиарда:
1. Все “расследования” кражи в 2015-2019 годах были имитацией; 
2. Отчет “Кролл” – имитация. (От себя добавим – отчет запутал следы); 
3. Участники Комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи; 
4. Сядут не только те , кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого; 
5. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (сентябрь 2019); 
6. За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров. 

Несколько наших уточнений:
1. Отчет “Кролл” обошел законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в АиФ еще в 2015, 2018, 2019. “Кролл” – часть аферы.
2. Парламентская комиссия установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова.
3. Также комиссия упомянула и членов Комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП возбудить уголовные дела.
Это экс-глава Национального банка Дорин Драгуцану, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу.
4. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и БЕМ/БС/УБ (13 ноября – 27 ноября 2014 года), но и как соучастие властей в этом!
5. У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдет на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку. 

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Комментарии (1)

  1. Одно и тоже по кругу,знают кто но все на свободе, зачем зря поднимать эту кражу миллиарда,как будь то это вернёт бабки в Молдову, всё проехали,сушите вёсла.

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