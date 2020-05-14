После заседания ВСБ у Канду земля горит под ногами, – Цырдя

Богдан Цырдя о выводах после заседания Высшего совета безопасности.

Авторский комментарий от первого лица.

Игорь Додон о краже миллиарда:

1. Все “расследования” кражи в 2015-2019 годах были имитацией;

2. Отчет “Кролл” – имитация. (От себя добавим – отчет запутал следы);

3. Участники Комитета финансовой стабильности – прямые пособники кражи;

4. Сядут не только те , кто крал, но и те, кто подготовил законы для этого;

5. Прокуроры подтвердили основные выводы парламентской комиссии по краже миллиарда (сентябрь 2019);

6. За последние месяцы Генеральная прокуратура выдвинула обвинения против 10 банкиров.

Несколько наших уточнений:

1. Отчет “Кролл” обошел законодательные изменения и действия правительства и НБМ, которые позволили краже состояться. Мы писали об этом в АиФ еще в 2015, 2018, 2019. “Кролл” – часть аферы.

2. Парламентская комиссия установила, что главными участниками кражи были экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк, а также депутат Илан Шор, экс-премьер Владимир Филат, депутаты Марина Таубер, Регина Апостолова.

3. Также комиссия упомянула и членов Комитета финансовой стабильности, потребовав от ГП возбудить уголовные дела.

Это экс-глава Национального банка Дорин Драгуцану, экс-министр экономики Адриан Канду, бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-министр финансов Анатол Арапу.

4. Теперь кражу анализируют не только как акт вывода денег из Нацбанка и БЕМ/БС/УБ (13 ноября – 27 ноября 2014 года), но и как соучастие властей в этом!

5. У Канду горит земля под ногами. Сейчас он пойдет на всё, чтобы убедить Санду отправить правительство в отставку.