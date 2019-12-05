После заявлений президента некоторые “царьки” решили уйти из системы юстиции

После заявлений президента некоторые “царьки” решили уйти из системы юстиции

Первые громкие отставки в системе юстиции. После того, как Игорь Додон заявил, что все называемые “царьки” должны уйти из этой сферы, поскольку в отрасли есть молодые, честные и неподкупные судьи и прокуроры, стало известно, что заявления об отставке уже написали двое. 

В частности, речь идет о вице-председателе Высшей судебной палаты Олеге Стерниоалэ, а еще раньше в отставку с поста главы ВСП подал и Ион Друцэ.

Стоит отметить, что и вчера президент выразил полную решимость навести порядок в системе юстиции, выразив возмущение тем, что там до сих пор творилось.

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