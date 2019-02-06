После выборов социалисты отменят все антироссийские решения демократов (ВИДЕО)

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Демократическая партия Молдовы проводила самую антироссийскую политику за всю историю существования Республики Молдова. Однако в преддверии парламентских выборов представители ДПМ, в надежде заручиться голосами, вновь рассказывают о том, что они “друзья России” и “бегают” по районам страны “с российским флагом”, пытаясь убедить избирателей, что они “и за дружбу с Востоком, и за дружбу с Западом”.

Об этом в рамках пресс-конференции заявили кандидаты в депутаты Партии социалистов. В частности, Богдан Цырдя отметил, что, видимо, под “дружбой с Россией” демократы понимают следующие вещи:

Запрет молдавским чиновникам и депутатам участвовать в саммитах СНГ; Высылку российских дипломатов; Объявление вице-премьера РФ персоной нон грата; Обращение в ООН с требованием вывода миротворцев РФ с территории Приднестровья; Закон о борьбе с “российской пропагандой”; Открытие офиса НАТО; Депортацию более 100 российских политологов и журналистов; Закон о праздновании 9 мая Дня Европы и Дня Победы; Лишение русского языка статуса языка межнационального общения; Блокировку ротации российского ограниченного контингента войск через кишиневский аэропорт; Участие с НАТО в военных учениях на Украине; Объявление о создании вместе с Украиной и Грузией совместного батальона для защиты от России; Голосование в ПАСЕ за антироссийские резолюции и санкции; Заявление Андриана Канду о намерении взыскать с России 1 млрд долларов за “оккупацию” Приднестровья; Создание препонов для экспорта молдавской продукции в РФ; “Заморозку” работы Межправительственной молдо-российской комиссии и работы Межпарламентской группы дружбы; Отказ принять Закон о переводе инструкций к лекарствам на русский язык; Отказ признать статус наблюдателя при ЕАЭС.

– Заверяем наших граждан, что все эти действия, которые были предприняты демократами и испортили наши отношения с РФ, будут аннулированы. Мы сделаем всё для сближения с Россией и Евразийским экономическим союзом, аннулируем Закон о борьбе с российской пропагандой. Мы уже выдвинули и примем новый Закон о функционировании языков, согласно которому русскому языку вернут статус языка межнационального общения, – подчеркнул Цырдя.

В свою очередь кандидат ПСРМ Влад Батрынча напомнил о действиях ДПМ, предпринятых против молдавских СМИ: в частности, о повышении штрафов в 5-10 раз и новых правилах изъятия лицензий у СМИ простым решением членов КСТР. Упомянул социалист и о запрете на ретрансляцию в Молдове самых рейтинговых российских СМИ.

– Это монополизация медийного рынка и знак Западу, что власти продвигают русофобию, в надежде получить очередные финансовые займы. Это абсолютно недемократично. В следующем парламенте мы аннулируем все эти нормы, вернем свободу СМИ и возможность каждому каналу свободно бороться за своего зрителя и иметь гарантии безопасности и свободы. Конечным судьей является не парламентское большинство или чиновники, а зритель, который сам будет решать, какой канал ему смотреть сегодня вечером, – сказал Батрынча.