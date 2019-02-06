После выборов социалисты отменят все антироссийские решения демократов (ВИДЕО)

После выборов социалисты отменят все антироссийские решения демократов (ВИДЕО)

Демократическая партия Молдовы проводила самую антироссийскую политику за всю историю существования Республики Молдова. Однако в преддверии парламентских выборов представители ДПМ, в надежде заручиться голосами, вновь рассказывают о том, что они “друзья России” и “бегают” по районам страны “с российским флагом”, пытаясь убедить избирателей, что они “и за дружбу с Востоком, и за дружбу с Западом”.

Об этом в рамках пресс-конференции заявили кандидаты в депутаты Партии социалистов. В частности, Богдан Цырдя отметил, что, видимо, под “дружбой с Россией” демократы понимают следующие вещи:

  1. Запрет молдавским чиновникам и депутатам участвовать в саммитах СНГ;
  2. Высылку российских дипломатов;
  3. Объявление вице-премьера РФ персоной нон грата;
  4. Обращение в ООН с требованием вывода миротворцев РФ с территории Приднестровья;
  5. Закон о борьбе с “российской пропагандой”;
  6. Открытие офиса НАТО;
  7. Депортацию более 100 российских политологов и журналистов;
  8. Закон о праздновании 9 мая Дня Европы и Дня Победы;
  9. Лишение русского языка статуса языка межнационального общения;
  10. Блокировку ротации российского ограниченного контингента войск через кишиневский аэропорт;
  11. Участие с НАТО в военных учениях на Украине;
  12. Объявление о создании вместе с Украиной и Грузией совместного батальона для защиты от России;
  13. Голосование в ПАСЕ за антироссийские резолюции и санкции;
  14. Заявление Андриана Канду о намерении взыскать с России 1 млрд долларов за “оккупацию” Приднестровья;
  15. Создание препонов для экспорта молдавской продукции в РФ;
  16. “Заморозку” работы Межправительственной молдо-российской комиссии и работы Межпарламентской группы дружбы;
  17. Отказ принять Закон о переводе инструкций к лекарствам на русский язык;
  18. Отказ признать статус наблюдателя при ЕАЭС.

– Заверяем наших граждан, что все эти действия, которые были предприняты демократами и испортили наши отношения с РФ, будут аннулированы. Мы сделаем всё для сближения с Россией и Евразийским экономическим союзом, аннулируем Закон о борьбе с российской пропагандой. Мы уже выдвинули и примем новый Закон о функционировании языков, согласно которому русскому языку вернут статус языка межнационального общения, – подчеркнул Цырдя. 

В свою очередь кандидат ПСРМ Влад Батрынча напомнил о действиях ДПМ, предпринятых против молдавских СМИ: в частности, о повышении штрафов в 5-10 раз и новых правилах изъятия лицензий у СМИ простым решением членов КСТР. Упомянул социалист и о запрете на ретрансляцию в Молдове самых рейтинговых российских СМИ.

– Это монополизация медийного рынка и знак Западу, что власти продвигают русофобию, в надежде получить очередные финансовые займы. Это абсолютно недемократично. В следующем парламенте мы аннулируем все эти нормы, вернем свободу СМИ и возможность каждому каналу свободно бороться за своего зрителя и иметь гарантии безопасности и свободы. Конечным судьей является не парламентское большинство или чиновники, а зритель, который сам будет решать, какой канал ему смотреть сегодня вечером, – сказал Батрынча. 

 

 

 

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