После выборов ПСРМ инициирует изменение Конституции для установления президентской республики (ВИДЕО)

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После 20 лет ожидания жители Молдовы вернули себе право избирать напрямую президента. Это была историческая победа граждан в борьбе с теми, кто решил, что может заменить народ в таком важном деле, как выбор главы государства. Однако впоследствии оказалось, что население страны выиграло лишь бой, но не всё сражение, цель которого заключается в том, чтобы избранный народом президент обладал достаточными полномочиями для принятия важных решений.

Об этом представители ПСРМ рассказали в ходе очередной пресс-конференции. В частности, секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебанподчеркнул, что против воли и логики граждан, правительство и так называемая проевропейская оппозиция создали общий фронт против президента страны, стараясь изолировать и устранить его от принятия решений, политики и публичной жизни.

– Необоснованные обвинения, атаки, различного рода провокации, манипуляции, медийное линчевание – все эти инструменты постоянно использовались против президента. Таким образом была развязана война против половины населения РМ, которое выбрало напрямую главу государства и ждет решения проблем. Но несмотря на эти атаки, президенту удалось не только выстоять, но и достичь хороших результатов для Молдовы. За это время администрации президента удалось восстановить дружественные отношения с Востоком, улучшить ситуацию с экспортом из РФ, решить многие проблемы мигрантов, тех, кто живет или работает в России, восстановить престиж и доверие людей к институту президентства. Были заложены важные основы социальным и экономическим процессам, которые дадут шанс будущему Республики Молдова. К сожалению, правительство, игнорируя тот факт, что у президента есть голос и поддержка народа, заблокировало десятки инициатив, начиная с материнского капитала и заканчивая многими другими. Тем не менее, свыше чем 200 тысячам наших сограждан была оказана поддержка через различные национальные программы, – сказал он.

Депутат ПСРМ, исполнительный секретарь партии Влад Батрынча, тем временем, заявил, что Партия социалистов берет на себя обязательство сразу после парламентских выборов инициировать изменение Конституции таким образом, чтобы Молдова стала президентской республикой.

– К сожалению нынешнее правительство и оппозиция издевались над выбором людей, их позицией, выраженной в 2016-м году, и практически изолировало президента, избранного всем народом, сократив его полномочия. Считаем, что это антидемократично, правительство показало свое отношение к более чем 800 тысячам граждан, которые проголосовали за президента Додона. В следующем парламенте мы инициируем изменение Конституции, и президент станет главой исполнительной власти, он будет назначать правительство и утверждать его программу, – подчеркнул Батрынча.

В свою очередь депутат ПСРМ Богдан Цырдя подчеркнул: во всем мире, и особенно в странах, которые переживают переходный период, олигархи боятся сильного президента и президентской системы. Они предпочитают парламентские республики, в них проще купить партии, фракции, депутатов, а после захватить и все государство. Так произошло и в Молдове.

– Вот почему олигархи лишили президента прерогатив, вот почему его 5 раз отстраняли, вот почему не был проголосован ни один законопроект президента. Ни по возвращению кражи миллиарда, ни по материнскому капиталу, ничего. Вот почему каким-то чудом президент попал в ДТП и до сих пор не понимаем, как это произошло и почему, и чьими заботами. Вот почему они хотят ликвидировать президентуру. Вот почему они хотят объявить импичмент президенту, вот почему они заявляют, что ликвидируют институт президентуры, за который мы боролись столько лет, – перечислил он.

Цырдя выразил уверенность в том, что когда социалисты придут к власти, этому беззаконию будет положен конец.

– Только с сильным президентом мы сможем построить сильное государство и процветающую экономику, – подытожил он.