После утренней аварии на Ботанике была госпитализирована молодая женщина

После утренней аварии на Ботанике была госпитализирована молодая женщина

ДТП случилось на улице Сармизегетуза столичного сектора Ботаника. На дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего 26-летняя женщина-водитель была доставлена в больницу.

По данным полиции, молодая женщина находилась за рулём машины марки Toyota, а вторым автомобилем, марки Volkswagen, управлял 29-летний мужчина. После ДТП в зоне образовалась пробка. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую.

По данному факту было инициировано расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия, передаёт jurnal.md.

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