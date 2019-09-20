После утренней аварии на Ботанике была госпитализирована молодая женщина

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ДТП случилось на улице Сармизегетуза столичного сектора Ботаника. На дороге столкнулись два автомобиля, в результате чего 26-летняя женщина-водитель была доставлена в больницу.

По данным полиции, молодая женщина находилась за рулём машины марки Toyota, а вторым автомобилем, марки Volkswagen, управлял 29-летний мужчина. После ДТП в зоне образовалась пробка. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую.

По данному факту было инициировано расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия, передаёт jurnal.md.