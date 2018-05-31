После требования социалистов НАРЭ отменило решение о росте цен на топливо

После требования социалистов НАРЭ отменило решение о росте цен на топливо

Требование социалистов было услышано. Решение Национального агентства по регулированию в энергетике от 29 мая о повышении, начиная с 30 мая, стоимости бензина и дизельного топлива приостановлено. Об этом говорится на официальном сайте НАРЭ. 

Это произошло после того, как сегодня фракция ПСРМ в парламенте потребовала отменить решение о необоснованном увеличении цен, а также пересмотреть регламент, позволяющий НАРЭ устанавливать стоимость горючего. Вслед за социалистами с этими же требованиями выступил премьер-министр Павел Филип.

Таким образом, начиная с 12.01. завтрашнего дня, 1 июня, все экономические агенты должны вернуть прежнюю стоимость топлива. Так, до 12 июня включительно один литр бензина А-95 будет стоить 19 леев 15 банов, а дизельного топлива – 17 леев 9 банов.

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