После того, как социалисты потребовали аннулировать решение о росте цен на топливо, с аналогичным требованием выступило правительство

Власти страны продолжают копировать инициативы крупнейшей в стране оппозиционной силы. После того, как сегодня парламентская фракция Партии социалистов потребовала от НАРЭ срочно отменить последнее решение о росте цен на топливо и пересмотреть регламент, позволяющий устанавливать стоимость горючего, с аналогичными инициативами выступил и премьер Павел Филип.

Напомним, что сегодня социалисты также потребовали проведения слушаний с участием главы НАРЭ и министра экономики по вопросу роста цен на бензин и дизельное топливо, однако парламентское большинство выступило против.

Во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые максимальные цены на топливо. Согласно этим данным, вплоть до 12 июня включительно, в цене значительно выросли оба вида топлива. Так, бензин марки Premium-95 подорожал сразу на 64 бана, и стоит 19 леев 79 банов. Дизельное топливо выросло в цене на 66 банов: его стоимость в ближайшие недели составит 17 леев 75 банов.