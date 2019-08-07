После скандала с доставкой испорченных продуктов в детсад НАБПП инициировало проверки в образовательных учреждениях

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) предпринимает ряд мер по предупреждению поставок некачественных продуктов в образовательные учреждения страны. Такое решение было принято после того, как в начале этой недели в президентуру Республики Молдова поступила жалоба о доставке в столичный детский сад партии испорченной продукции.

НАБПП проводит проверки в учебных заведениях Кишинева и других населенных пунктах страны. В частности, инспекторы территориальных подразделений учреждения проверяют процесс приемки продуктов, соблюдение сроков годности и условий хранения продуктов. Наряду с этим, на пограничных постах усилен санитарно-ветеринарный контроль импортируемых продуктов питания.

Кроме того, специалисты НАБПП проводят проверки на складах поставщиков, которые обязаны соблюдать требования к условиям хранения и доставки продуктов питания для детей, передаёт moldpres.md.

– Проверки направлены на исключение из рациона детей некачественных продуктов, представляющих опасность для их здоровья, – отметили источники в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов.